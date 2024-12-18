Burdur'da midibüs kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, doğal gaz hattı döşeme işçilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak takla atıp şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde doğal gaz hattı döşeme işçilerini taşıyan Ramazan A. (19) idaresindeki 32 AK 278 plakalı Mitsubishi marka midibüs, Yeşilbaşköy'e geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole düştü. Kazada sürücü Ramazan A. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Musa A. (18), İbrahim T. (16) ve Mustafa Koç (30) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, Mustafa Koç'un hayatını kaybettiğini belirlerken diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Mustafa Koç'un cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR