Burdur'da Mahsur Kalan Keçiler AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi'nde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Atilla Mahallesi'nde keçilerini kaybeden hayvan sahibi, hayvanlarının dağlık alanda mahsur kaldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Burdur AFAD ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarına rağmen yürütülen kurtarma operasyonunda ekipler, mahsur kalan keçilere ulaştı. Güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkarılan keçiler, güvenli alana taşınarak sahibine teslim edildi. - BURDUR