Haberler

Burdur'da Kuyuya Düşen İnek 2 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Burdur'da Kuyuya Düşen İnek 2 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çavdır ilçesinde bir inek, 2.5 metre derinliğindeki boş bir su kuyusuna düşerek mahsur kaldı. AFAD ekipleri ve bir kepçe ile gerçekleştirilen 2 saatlik çalışma sonucunda inek kurtarıldı ve sahibiyle buluşturuldu.

Burdur'un Çavdır ilçesinde kuyuya düşen inek, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çavdır ilçesine bağlı Yazır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inek, yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki boş bir su kuyusuna düştü. İneği gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese Burdur AFAD İl Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmasına bir kepçe de yardım ederken inek düştüğü kuyudan 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. İnek, olay yerinde yapılan kısa bir kontrolün ardından sahibine teslim edildi.

AFAD İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle hayvan sağlıklı şekilde kurtarıldı. Tüm canlıların güvenliği için görev başındayız" denildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir

ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.