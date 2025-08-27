Burdur'da Kontrolden Çıkan Araç Devrildi, İki Kişi Yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Koçaş Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Ramazan D. idaresindeki 48 ABE 796 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü Ramazan D. ile yolcu olarak bulunan 66 yaşındaki Nurten D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURDUR