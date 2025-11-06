Haberler

Burdur'da belediyenin kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu

Güncelleme:
Burdur'da belediye ekiplerinin yaptığı kazı sırasında insan kemikleri bulundu. Bölgenin daha önce mezarlık olduğu öğrenilirken, kemikler tekrar toprağa gömüldü.

  • Burdur'da belediye ekiplerinin istinat duvarı inşası için yaptığı kazıda insan kemikleri bulundu.
  • Kazının yapıldığı bölgenin eski bir mezarlık olduğu tespit edildi.
  • Bulunan kemikler tekrar bulundukları yere gömüldü.

Burdur'da kazı yapan belediye ekipleri kazı yaparken insan kemiği buldu. Bölgenin eski bir mezarlık olduğunun anlaşılmasının ardından kemikler tekrar gömüldü.

KAZI SIRASINDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Olay, saat 17.30 sıralarında Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

BÖLGE ESKİ MEZARLIKMIŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan araştırmada bölgenin eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından kemikler, kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü. Mahalle sakinleri bölgenin eskiden mezarlık olduğunu belirterek, kemikleri gördüklerinde ihbarda bulunduklarını ifade ettiler. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
