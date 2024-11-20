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Burdur'da Kaza Sonrası 19 Yaşındaki Genç Kızın Beyin Ölümü Gerçekleşti

Burdur'da Kaza Sonrası 19 Yaşındaki Genç Kızın Beyin Ölümü Gerçekleşti
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, organ bağışı kararı aldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da meydana gelen kazada kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Sude'nin organlarını bağışlama kararı aldı.

Kaza, 12 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Yamadı Köyü Gölhisar-Çavdır karayolunda meydana gelmişti. Mustafa K. (21) idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atmıştı. Kazada araç sürücüsü Mustafa K. ve araçta yolcu olarak bulunan İrem M. (18) yaralanırken Hasret Akbaş (21) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatma Sude Uran ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Fatma Sude Uran'ın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki kızın ailesi Sude'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Sude'nin organları yapılacak testler sonrasında uyum sağlanırsa başka hastalara umut olacak. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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