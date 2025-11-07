Haberler

Burdur'da Kayıp Kadın Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaklaşık bir aydır kayıp olan 45 yaşındaki Nurşen Çelik, evinde ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kendisinden yaklaşık 1 aydır haber alınamayan 45 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Nurşen Çelik'ten (45) yaklaşık bir aydır haber alamayan yakınları bugün evine geldi. Kapının kilitli olması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeriye girdiklerinde Çelik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Çelik'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yapılacak otopsinin ardından Çelik'in ölüm nedeni netlik kazanacak. Çelik'in 1 ay önce ayağının kırıldığı ve bu sebeple evden çıkamadı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
