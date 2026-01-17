Haberler

Kayıp olarak aranan şahıs ormanda ölü bulundu

Kayıp olarak aranan şahıs ormanda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Kent Ormanı yakınlarında kayıp olarak aranan 44 yaşındaki Ali Karakaya, ormanlık alanda ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Burdur'da kayıp olarak aranan adam ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Burdur Kent Ormanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Ali Karakaya'nın (44) cansız bedeni ile karşılaştı. Karakaya'nın bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenilirken ekipler tarafından geniş çaplı inceleme yapıldı. Karakaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Tesadüfen bulundu! Metrelerce iniliyor, mağaranın içinden çıkıyor

Tesadüfen bulundu! Metrelerce iniliyor, mağaranın içinden çıkıyor
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Hata yapmadılar! Hull City'nin Premier Lig inadı sürüyor

Takımını Premier Lig'e götürüyor
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda