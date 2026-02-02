Savrulan tır dorsesi faciaya sebep oluyordu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın savrulma anları araç kamerasına yansırken, sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların gündeme geldiğini aktaran vatandaşlar sık sık kazaların yaşandığı güzergah için önlem çağrısında bulundu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Antalya–Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır ve dorsesi bir anda savrularak yolu kapladı. Tır sürücüsünün yaptığı manevra sayesinde araç yeniden kontrol altına alınırken, yaşanan tehlikeli anlar tırın arkasından gelen bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çift şeritli yolda karşı yönden gelen araçların da bulunduğu ve muhtemel bir facianın kıl payı atlatıldığı görüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yaşananlar sürücüleri korkuttu.

Dereboğazı yolu tehlike saçıyor vatandaşlar uyarıyor

Öte yandan, aynı yol ve aynı mevkisinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen başka bir kazada, Isparta'nın Dereboğazı yolu olarak bilinen güzergahta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Sürekli kazalarla gündeme gelen bu yolun tehlikesine dikkat çeken bazı vatandaşlar, uzun süredir ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığı güzergahta yetkililerin bir an önce gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı. - ISPARTA