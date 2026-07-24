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Bucak'ta kayıp yaşlı adam aranıyor

Bucak'ta kayıp yaşlı adam aranıyor
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Burdur'un Bucak ilçesinde dün evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen 80 yaşındaki Ali Aydın için arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, yaşlı adamın bulunması için ilçe merkezi ve çevresinde çalışma yürütürken, vatandaşlardan görülmesi halinde 112'yi aramaları istendi.

Burdur'un Bucak ilçesinde dün kaybolan yaşlı adamı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ali Aydın (80) dün saat 09.30 sıralarında Bucak ilçesi Pazar Mahallesindeki evinden ayrıldı. Yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine yakınlarının ihbarıyla bölgede arama çalışması başlatan güvenlik güçleri ve ilgili ekipler, Aydın'ın bulunabilmesi için ilçe merkezi ve çevresindeki güzergahlarda çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlardan da duyarlı olmaları istendi. Kayıp olduğu sırada üzerinde siyah kumaş pantolon, mavi tonlarında polo yaka tişört, siyah kundura ayakkabı ve başında siyah şapka bulunduğu öğrenilen Ali Aydın'ı gören ya da yerini bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine veya güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi. Ekiplerin kayıp şahsı bulmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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