Bucak'ta kayıp yaşlı adam aranıyor

Burdur'un Bucak ilçesinde dün kaybolan yaşlı adamı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ali Aydın (80) dün saat 09.30 sıralarında Bucak ilçesi Pazar Mahallesindeki evinden ayrıldı. Yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine yakınlarının ihbarıyla bölgede arama çalışması başlatan güvenlik güçleri ve ilgili ekipler, Aydın'ın bulunabilmesi için ilçe merkezi ve çevresindeki güzergahlarda çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlardan da duyarlı olmaları istendi. Kayıp olduğu sırada üzerinde siyah kumaş pantolon, mavi tonlarında polo yaka tişört, siyah kundura ayakkabı ve başında siyah şapka bulunduğu öğrenilen Ali Aydın'ı gören ya da yerini bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine veya güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi. Ekiplerin kayıp şahsı bulmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı