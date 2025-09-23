Haberler

Burdur'da Kaybolan 41 Keçi Jandarma Tarafından Bulundu

Gölhisar ilçesinde kaybolan 41 keçi, jandarma ekiplerinin dron desteğiyle gerçekleştirdiği arazi araması sonucunda bulundu ve sahibine teslim edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kaybolan 41 keçi, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerini tarafından vatandaşların yardım taleplerine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 18 Eylül'de Gölhisar ilçesi, Yusufça beldesinde E.E. isimli şahıs, 41 adet keçisinin arazide kaybolduğunu ve yardım talebinin olduğunu ekiplere bildirdi. Kayıp olan 41 adet keçi, dron destekli arazi araması sonucunda ağılına yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunarak hayvan sahibine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
