Burdur'da Kaçak Avcılık Yapan 7 Kişiye Ceza
Güncelleme:
Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan 7 kişiye cezai işlem uyguladı.

Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şefliği ve Bucak Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarına devam ediyor. Yapılan son denetimlerde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı hareket ettikleri belirlenen 7 kişiye cezai işlem uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
