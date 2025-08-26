Burdur'da Kaçak Avcılık Yapan 7 Kişiye Ceza

Burdur'da kaçak avcılık yapan 7 kişiye cezai işlem uygulandı.

Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şefliği ve Bucak Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarına devam ediyor. Yapılan son denetimlerde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı hareket ettikleri belirlenen 7 kişiye cezai işlem uygulandı. - BURDUR