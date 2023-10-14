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Burdur'da Gürültü Nedeniyle Tartışan Genç Bıçaklandı

Burdur'un Çatağıl köyünde yaşanan olayda, egzoz gürültüsü yapan genç ile tartışan çocuk arasında çıkan kavgada genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından genç hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan saldırgan ise tutuklandı.