Burdur'da Gürültü Nedeniyle Tartışan Genç Bıçaklandı
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Burdur'un Çatağıl köyünde yaşanan olayda, egzoz gürültüsü yapan genç ile tartışan çocuk arasında çıkan kavgada genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından genç hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan saldırgan ise tutuklandı.
Burdur'da gürültü nedeniyle tartıştığı çocuk tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Çatağıl köyünde yaşayan 16 yaşındaki A.G, sokakta motosikletle egzoz gürültüsü yaptığını iddia ettiği 19 yaşındaki Ö.A ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, bıçakla Ö.A'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Jandarma ekibince gözaltına alınan A.G. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.