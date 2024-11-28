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Burdur'da Güneş Paneli İşçilerini Taşıyan Servis Aracı Kaza Yaptı

Burdur'da Güneş Paneli İşçilerini Taşıyan Servis Aracı Kaza Yaptı
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde, güneş paneli santrali işçilerini taşıyan servis aracının kazası sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda Köyü yakınlarında güneş paneli santrali işçilerini taşıyan servis aracının kontrolden çıkarak tarlaya uçtuğu kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 22.20 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çuvallı köyünde bulunan güneş enerji santralinde çalışan işçileri taşıyan İbocan A.(20) idaresindeki 52 ACP 960 plakalı Volkswagen markalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü İbocan A. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Necip B.(22), Sefa S.(23), Yunus E.Y.(18), Aslan T.(22) ve Yusuf G.(20) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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