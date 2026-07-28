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Güneş Enerji Santrali Trafosunda Yangın

Güneş Enerji Santrali Trafosunda Yangın
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Burdur'da bir güneş enerji santralinin bulunduğu alandaki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredeki kuru otların tutuşmasıyla otluk alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında trafo ile çevresindeki otluk alanda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Burdur'da güneş enerji santralinin bulunduğu alandaki trafoda çıkan yangın, çevredeki otluk alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kışla Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nin üst kısmında bulunan güneş enerji santrali sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle trafoda çıkan yangın, çevredeki kuru otların tutuşmasıyla araziye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında trafo ile çevresindeki otluk alanda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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