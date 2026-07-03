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Devriyede kavgaya denk gelen polis, taşkınlık çıkartan 2 genci gözaltına aldı

Devriyede kavgaya denk gelen polis, taşkınlık çıkartan 2 genci gözaltına aldı
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Burdur'da iki genç arasında çıkan kavga, devriye gezen polis ekiplerince sonlandırıldı. Gözaltına alınmak istenirken direnen gençler, ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Burdur'da iki genç arasında çıkan kavga, olay yerinden geçen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Gözaltına alınmak istenen gençlerin direnmesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Olay, gece saatlerinde Konak Mahallesi Yörük Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. ve M.C. arasından bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, o sırada bölgede devriye görevini sürdüren polis ekipleri olaya müdahale etti. Kavgayı ayıran ekipler tarafları sakinleştirmeye çalışırken, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen taşkınlık yapmaya devam eden 2 genç gözaltına alınmak istendi. Polise direnen gençler, polis ekipleri tarafından ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltı işlemleri sırasında gençler, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 2 genç ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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