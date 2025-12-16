Haberler

Burdur'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Burdur'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, iş yerinde fuhşa teşvik suçunun işlendiği tespit edildi.

Burdur'da polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından suç/suçluların tespitine ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Burdur'un bir ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçunun işlendiği tespit edildi. Konu ile ilgili yapılan operasyonda mağdur 4 kadının beyanı alınırken, iş yeri sahibi V.E, mesul müdürü S.E., pansiyon çalışanları Y.Y. ve S.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mesul müdürü S.E. hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer 3 şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

