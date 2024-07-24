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Burdur'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

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Burdur-Yeşilova yolunda meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Burdur'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

BURDUR - Burdur- Yeşilova yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Kaza, Burdur Yeşilova yolu Düğer- Yarışlı köyü arası 7'nci kilometrede meydana geldi. Yeşilova'dan Burdur istikametine seyir halinde olan sürücü ismi henüz öğrenilmeyen 20 AGT 651 plakalı Volkswagen mark otomobil ile Adem Burgaz yönetimindeki 09 NM 166 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Burdur devlet hastanesine kaldırılırken, sürücülerden Adem Burgaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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