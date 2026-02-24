Haberler

Burdur'da feci kaza: 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

Burdur'da feci kaza: 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
Güncelleme:
Burdur'da kontrolden çıkan bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, erkek yolcu yaralandı. Olayla ilgili kaza sebebi olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Burdur'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada genç çiftten kadın hayatını kaybetti, erkek ise yaralandı. Otomobili sıkıştırarak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi Bülten Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Y. (22) idaresindeki 20 SE 787 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, otomobilde yolcu olan eşi Rabia Yalçın (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Rabia Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kaza haberi alarak olay yerine gelen Rabia Yalçın'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza anında otomobili sıkıştırarak kazaya sebep olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan geçtiğimiz Ağustos ayında evlenen genç çift, düğünlerinde kaza yaptıkları otomobili kullandıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
