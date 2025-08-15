Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı
Güncelleme:
Burdur-Fethiye Karayolu'nda yol çalışması sırasında meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Burdur'da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, 11.30 sıralarında Burdur- Fethiye Karayolu Kuş Gözlem Evi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolları tarafından yürütülen yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, önündeki aracı sollamak isteyen 15 KG 825 plakalı transit, karşı şeritten gelen 15 NU 175 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araçta bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
