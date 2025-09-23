Burdur'da Emekli Polisin Kaybolduğu İhbarı ile Barajda Arama Çalışmaları Başlatıldı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde baraj kenarında otomobili bulunan emekli polis için barajda arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Karamanlı Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis Osman E.'nin (56) 15 ABR 419 plakalı otomobili, Karamanlı Barajı'nın yanında bulundu. Osman E.'ye ulaşamayan ailesinin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından botla barajın kıyısında arama yapılırken dalgıç polisler baraj dibini araştırıyor.

Osman E.'nin yakınların ise endişeli bekleyişi baraj kenarında devam ediyor. - BURDUR