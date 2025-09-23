Haberler

Burdur'da Emekli Polisin Kaybolduğu İhbarı ile Barajda Arama Çalışmaları Başlatıldı

Burdur'da Emekli Polisin Kaybolduğu İhbarı ile Barajda Arama Çalışmaları Başlatıldı
Güncelleme:
Burdur'un Karamanlı ilçesinde emekli polis Osman E.'nin otomobili baraj kenarında bulundu. Ailesinin kaybolduğunu bildirmesi üzerine arama çalışmaları başladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Karamanlı Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis Osman E.'nin (56) 15 ABR 419 plakalı otomobili, Karamanlı Barajı'nın yanında bulundu. Osman E.'ye ulaşamayan ailesinin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından botla barajın kıyısında arama yapılırken dalgıç polisler baraj dibini araştırıyor.

Osman E.'nin yakınların ise endişeli bekleyişi baraj kenarında devam ediyor. - BURDUR

