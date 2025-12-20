Ehliyetini yenilemediği için ceza yiyen sürücüden 'krom' savunması

Burdur'da uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsünün ehliyetinin süresi dolduğu polis ekipleri tarafından tespit edildi. Ceza yazılmaması için zorluk çıkaran ve polislere tehditler savuran sürücü, "Ben Danimarka'dan 2 milyon krom getirdim. Biz Türkiye'ye para getiriyoruz" dedi. Sürücüye 7 bin 437 lira idari para cezası kesilirken otomobil de otoparka çekildi.

Olay, gece saatlerinde Isparta- Burdur karayolunda bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından rutin uygulamada durdurulan İ.E. idaresindeki 64 AEN 398 plakalı otomobil, yapılan kontrolde sürücüsünün ehliyetinin süresinin dolduğu tespit edildi. Bu durum üzerine Danimarka'da yaşadığını iddia eden sürücü olaydan haberini olmadığı söyledi. Çocuklarını Antalya Havalimanından alacağını söyleyen sürücü, ilk olarak ceza yazılmaması için uzun süre dil döktü ardından görevini yapan polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücü, polis ekiplerine "Araba sizin olsun. Ülkenize geliyorum da biz nelerle karşılaşıyoruz. Ben Danimarka'dan 2 milyon krom getirdim. Biz Türkiye'ye para getiriyoruz" dedi.

Ceza tutanağını da imzalamayan sürücü, polisleri tehdit etti. Polislere, "Siz kendinizi efe mi sanıyorsunuz. Sizin ancak gücünüz bana yeter" diyen sürücüye 7 bin 437 lira idari para cezası kesilerek otomobili otoparka çekildi. - BURDUR