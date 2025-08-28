Burdur'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaza Yaptı: 10 Yaralı

Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kontrolünü kaybettikten sonra önce polis aracına ardından karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada 3'ü polis toplam 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Necati Bey Mahallesi Manastır Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli araçları durdurmak için uygulama yaptığı sırada 15 NS 906 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. İçerisinde İrfan G. (30), Mehmet Y. (26) ve Melih Y.'nin (31) bulunduğu otomobil, takip sırasında ekip aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, bu kez Bayram K. (37) yönetimindeki ve içerisinde Ayşenur K. (34), Ayşe Ceren K. (11) ve İbrahim Erdem K.'nın (13) bulunduğu 46 ABS 138 plakalı Peugeout marka otomobile çarptı.

Kazada 3'ü polis 10 kişi yaralandı

Kazada, görevli polis memurları S.Y. (34), F.K. (44), M.K. (41) ile diğer araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR