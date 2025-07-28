Burdur'da Dönüş Yapan Lüks Otomobile Motosiklet Çarptı, Genç Ağır Yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde dönüş yapmak isteyen lüks otomobile arkadan çarpan motosikletli genç ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.25 sıralarında Gölhisar ilçesi Çavdır karayolu Dalaman Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ş.D. (53) idaresindeki 35 DYA 01 plakalı Mercedes marka otomobile tali yola dönmek için yavaşladığı esnada arkasından gelen Fikrullah K. (28) idaresindeki 15 ABD 728 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi gerçekleştirilen Fikrullah K., ameliyata alınmak üzere Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Fikrullah K.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BURDUR