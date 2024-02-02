Burdur'da buzlanma nedeniyle otomobil şarampole savruldu, 2 kişi yaralandı

Burdur'un Altınyayla ilçesi Gölhisar kara yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole savrulması nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Burdur'un Altınyayla ilçesi Gölhisar kara yolu Dirmilcik Beli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altınyayla'dan Gölhisar istikametine seyir halinde olan O.E. (66) idaresindeki 07 ADR 98 plakalı Fiat marka otomobil buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kaza sonucu sürücü O.E. ve yolcu koltuğunda oturan A.E. (54) yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar O.E. ve A.E. ambulans ile Altınyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR