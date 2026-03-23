Burdur'da iki genci bıçaklayan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Burdur'da, yolda yürüyen iki genci bacağından bıçaklayan 17 yaşındaki H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, tartışma sonrası gelişen kavgada meydana geldi.

Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (19) ve M.M. (24) isimli yabancı uyruklu iki genç cadde üzerine yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebepten H.D. (17) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.D., M.G. ve M.M.'yi bacağından bıçakladı. Daha sonrasında olay yerinden kaçan H.D., Cumhuriyet Meydanı'nda gördüğü polis ekiplerine durumu anlatarak teslim oldu. Yaralı iki genç ise olay yerine yakın bir noktada bulunurken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştirilen şahıs ise hastanede sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından H.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

