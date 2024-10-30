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Burdur'da Bahçede Çıkan Yangın Ahıra Sıçradı

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Gölhisar ilçesinde bir evin bahçesinde başlayan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, samanlık ve ahıra zarar verdi.

Bahçede çıkan yangın, hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evin bahçesinde başlayıp samanlık ve içinde hayvanların bulunduğu ahıra sıçrayan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Burdur'un Gölhisar ilçesi, Konak Mahallesi 724. Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çağlar Şimşek'e ait evin arka bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler bahçede bulunan kuru otların olduğu samanlığa buradan da içerisinde büyük baş hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlıkta bulunan hayvan yemleri ve ahırın bir bölümü yanarak maddi hasar oluştu.

Burdur'da Bahçede Çıkan Yangın Ahıra Sıçradı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDEF AKSOY - 3.Sayfa

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