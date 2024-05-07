Burdur'da ATV Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Burdur'da yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrilen ATV'nin altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 08.00 sıralarında Burdur'un Karamanlı ilçesi Manca köyü yolu 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlaya gitmek için yola çıkan Süleyman Çınar (74) idaresindeki plakasız ATV motosiklet kontrolden çıkarak şarampole düşüp devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ATV'nin altında kalan Çınar'ın boynunun kırılması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Süleyman Çınar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karamanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ters dönen ATV ise çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi. - BURDUR