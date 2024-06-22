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Burdur'da Ardı Ardına Çıkan Yangınlarda 60 Dekar Arazi ve Birçok Malzeme Kül Oldu

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Burdur merkezde yarım saat arayla farklı noktalarda çıkan yangınlarda 60 dekar arazi, bir konteyner ve yüzlerce saman balyası ile bir su deposu yanarak kullanılmaz hale geldi. Burdur itfaiyesi izinli personelleri dahil teyakkuza geçerek yangınlara anında müdahale ederek, herhangi bir can kaybı olmasının önüne geçti.

Burdur merkezde yarım saat arayla farklı noktalarda çıkan yangınlarda 60 dekar arazi, bir konteyner ve yüzlerce saman balyası ile bir su deposu yanarak kullanılmaz hale geldi.

Burdur'da etkisini gösteren sıcak havalar ve rüzgarın etkisiyle yarım saat arayla çıkan 5 farklı yangında 60 dekar arazi, bir konteyner ve yüzlerce saman balyası yanarak kullanılmaz hale geldi.

Merkez Kışla Mahallesi'nde çıkış nedeni bilinmeyen arazi yangınında 25 dekar arazi, bir konteyner, bir su deposu ve yüzlerce ağaç yandı. Merkez Hızır İlyas Mahallesi Ortayol Caddesi'nde çıkan arazi yangınında ise 10 dekar alan ve saman balyaları kül oldu. Merkeze bağlı Gökçebağ köyünde ağaçlık alanda çıkan yangında da 20 dekar arazi ve bir su deposu yanarak kullanılmaz hale geldi. Aynı dakikalarda Askeriye köyü ve Bağlar Mahallesi'nde çıkan yangınlarda ise 5 dekar alan kül oldu.

Burdur itfaiyesi izinli personelleri dahil teyakkuza geçerek yangınlara anında müdahale ederek, herhangi bir can kaybı olmasının önüne geçti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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