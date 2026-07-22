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Burdur'da tarlada yangın

Burdur'da tarlada yangın
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Burdur'un Bucak ilçesinde anız yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Burdur'un Bucak ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülürken yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'un Bucak ilçesinde bağlı Uğurlu köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler çevredeki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm anız alanı yanarak zarar görürken, ekipler bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeniyle araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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