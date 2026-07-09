Haberler

Alkollü araç kullanmadığını savunup alkolmetreyi üflemeyi reddetti

Alkollü araç kullanmadığını savunup alkolmetreyi üflemeyi reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da alkollü sürücü, park ederken başka bir araca çarptı. Polise direnen sürücü, 2.49 promil alkollü çıkınca ehliyetine 5 yıl el konuldu ve 150 bin lira ceza kesildi.

Burdur'da alkollü sürücü, otomobilini park etmeye çalışırken öndeki otomobile çarparak kaza yaparken ihbar üzerine adres gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücü ilk olarak öndeki otomobile vurmadığını daha sonrasında ise araç kullanmadığını iddia ederken alkolmetreyi üflemeyi de reddetti. Hastanede alkol kontrollü yapılan sürücüsü, 2.49 promil alkollü olduğu tespit edilirken ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu, 150 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Abdullahaşçı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.M. yönetimindeki 48 AZU 526 plakalı otomobil, park edilmeye çalışıldığı sırada önünde park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kazaya karışan sürücü üzerinde işlem yapmak istedi. Ancak sürücü, ilk olarak önündeki otomobile çarpmadığını iddia ederek kazayı kabul etmedi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda sürücüye işlem yapılmak istenmesi üzerine bu kez otomobili kendisinin kullanmadığını öne sürdü. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, yasal işlemler çerçevesinde Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan işlemler sonucunda sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, 150 bin lira idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor

Dengeleri değiştiren zirve! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

Zirvenin yıldızı oldu! Türkler hesabına akın ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı

20 yıllık sessizlik birdenbire bozuldu, duyan kulaklarına inanamadı
Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 39 kişi öldü

Şiddetli yağışlar sele yol açtı: 39 kişi hayatını kaybetti
Dolandıramadığı depremzedeye öyle bir beddua etti ki vicdanları yaraladı

Dolandıramadığı depremzedeye vicdanları yaralayan beddua!
Aydın'da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı

Bir ay sonra düğünü vardı, başına geleni anlayınca yığıldı kaldı

Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'ten rüzgar gibi geçti! Mini şortuyla yıllara meydan okudu
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi
Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek

Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek