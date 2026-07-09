Burdur'da ahırda çıkan yangın korkuttu

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin önünde bulunan açık ahırda çıkan yangın yangında balyalar, hayvan yemleri, ahırın çatısı ile evin altında bulunan çeşitli tarım aletleri zarar görürken, alevler konuta sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, dün Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde bir evin önünde bulunan açık ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle ahırda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında açık ahırda bulunan balyalar, hayvan yemleri, ahırın çatısı ile evin altında bulunan çeşitli tarım aletlerinde maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde alevlerin ahırın bitişiğindeki konuta sıçraması önlenirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı