Burdur'da Ağustos Ayında Suç Olaylarında %7 Azalma

Burdur'da ağustos ayında bin 224 olay meydana gelirken, suçlarla mücadelede önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Olay sayısında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7 azalma sağlandı.

Ağustos ayı genel güvenlik toplantısı Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ağustos ayına ait asayiş, terör, uyuşturucu, siber suçlar, organize suçlar ve trafik verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Terörle mücadele çerçevesinde il genelinde herhangi bir olay meydana gelmediği belirtilirken, asayiş olayları çerçevesinde yapılan faaliyetlerde; kişilere ve mal varlığına karşı toplam 334 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda, alınan önleyici tedbirler sayesinde geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7 azalma sağlandığı ifade edildi. İfadeye yönelik 80 şahıs yakalanarak işlem yapılırken, hapis cezasına yönelik aranan 41 şahıs tutuklanmış, toplamda 121 şahıs hakkında işlem yapıldı. 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına operasyonda ise 3 tabanca ve 6 av tüfeği olmak üzere toplam 9 silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar ile alakalı olarak 9 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetlerde; uyuşturucu imal ve ticaret suçundan 4, kullanmak ve diğer suçlardan 35 olmak üzere toplam 39 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 52 şüpheli gözaltına alırken, 9 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonlar neticesinde 1 kilo 579 gram farklı tür uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 82 adet sentetik ecza ve 106 kök hint keneviri ele geçirildi.

Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde; asayiş, terör, kaçakçılık, güvenlik suçları çerçevesinde toplam 23 hesabın yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilerek işlem başlatıldı.

Trafik denetimleri tüm hızıyla sürüyor

2025 Ağustos ayı içerisinde toplam 81 bin 181 araç ve sürücüsü sorgulanırken geçen yıl aynı zamanla sorgulanan araç sayısı yüzde 30 artış gösterdi. Yapılan denetimlerde trafik yönünden kusurlu bulunan 5 bin 184 araca/sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz ay meydana gelen kazalarda maalesef 4 kişi hayatını kaybederken, meydana gelen olaylarda geçen yıla göre yüzde 20 azalma sağlandı. - BURDUR