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AFAD, 3 gündür mahsur kalan 6 küçükbaş hayvanı kurtardı

AFAD, 3 gündür mahsur kalan 6 küçükbaş hayvanı kurtardı
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Burdur’un Altınyayla ilçesinde Koçaş Dağı’nda sarp arazide 3 gündür mahsur kalan 6 küçükbaş hayvan, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde Koçaş Dağı'nda sarp arazide 3 gündür mahsur kalan 6 küçükbaş hayvan, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Koçaş Dağı'nda 6 küçükbaş hayvanın sarp arazide mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Burdur AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan hayvanları bulundukları yerden kurtardı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 6 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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