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Burdur'da kalp krizi geçiren genç evinde ölü bulundu

Burdur'da kalp krizi geçiren genç evinde ölü bulundu
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Burdur'da 26 yaşındaki Alim Çolak, evinde ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Burdur'da 26 yaşındaki genç, evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Gencin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alim Çolak'tan (26) haber alamayan ailesi, eve girdiklerinde genci hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Çolak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda gencin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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