Burdur'da 4 bin 269 asayiş olayı meydana geldi, suç oranları düşüş gösterdi

Burdur'da 2026 yılı içerisinde meydana gelen toplam 4 bin 269 asayiş olayında, alınan tedbirler ve yürütülen önleyici çalışmalar sayesinde kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 19 oranında azalma sağlandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısına İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt katıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik, asayiş, narkotik, kaçakçılık, terör, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve trafik denetimlerine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklanan verilere göre il genelinde; kişilere karşı bin 656, malvarlığına karşı 416, topluma karşı 371, millete ve devlete karşı 53 ve takibi gereken bin 773 olmak üzere toplam 4 bin 269 asayiş olayı meydana geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı suçlarda yüzde 8, malvarlığına karşı suçlarda ise yüzde 19 oranında düşüş kaydedildi.

842 firari yakalandı

2026 yılı içerisinde haklarında yakalama kararı bulunan 842 firari şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Mayıs ayında ise 134 firari şahsın yakalandığı bildirildi. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda yıl içerisinde 135 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 93 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında 41 tutuklama

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yıl içerisinde 211 olay meydana gelirken, gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 14 kilo 471 gram esrar, 15 kilo 105 gram skunk, 1 kilo 41 gram bonzai ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, kokain, sentetik ecza ve ecstasy ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadelede 128 operasyon

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 128 operasyonda 254 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, makaron, elektronik sigara, etil alkol, tarihi eser niteliğinde obje ve çeşitli gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Terör, göç ve siber suçlarla mücadele sürüyor

Terörle mücadele kapsamında FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik toplam 21 operasyon düzenlenirken, 45 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 19 operasyonda 25 organizatör hakkında işlem yapılırken, 3 bin 380 yabancı uyruklu şahıs denetlendi. Denetimlerde 187 düzensiz göçmen tespit edildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 120 hesap ve şahıs tespit edilirken, 110 kişi hakkında işlem yapıldı.

530 bin araç denetlendi

2026 yılı içerisinde 530 bin 797 araç ve sürücü denetlenirken, 41 bin 995 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde drift yaptığı belirlenen 8 araca toplam 629 bin 302 TL ceza uygulanırken, araçlar trafikten men edildi ve sürücü belgelerine el konuldu. Yüksek ses, abartı egzoz ve kamu düzenini bozucu davranışlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise 226 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 799 bin 666 TL idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı