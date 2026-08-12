Gölhisar'da 17 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, hakkında kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından toplam 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur genelinde mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi, olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi. Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan 12 yıl 1 ay, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı. Toplam 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı