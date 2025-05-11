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Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı

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Burdur'da kendisinden 15 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki adam, evinden gelen kokudan şüphelenen komşularının ihbarı sonrası eve gelen polis ekipleri tarafından ölü bulundu.

Kendisinden 15 gündür haber alınamayan Yüksel Ayten'in (63) evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

15 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin açtığı kapıdan eve giren polis ekipleri, Ayten'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise Ayten'in yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Ayten'in cenazesi morga kaldırıldı.

Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı

"EN SON 2 HAFTA ÖNCE GÖRMÜŞTÜM"

Evden gelen koku ihbarını yapan komşu Gökhan İnce, "Komşularımızın Yüksel Ayten'in evinden koku geldiğini söylemesi ve içeride sineklerin olduğunu söylemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundum. Daha sonra polis ekipleri geldi. Evin yedek anahtarını bulup kapıyı açtılar. Yüksel Ayten'i olay yerinde ölmüş olarak buldular. En son iki hafta önce gördüm. Hatta bakkalın önünde merhabalaştık. Ben gittikten sonra ustalarla konuşmuş. Ondan sonra da hiç görmedim tek başına yaşıyordu" dedi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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