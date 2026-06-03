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'Çocuk tacizi' şüphelisinin yakınları basına saldırdı

'Çocuk tacizi' şüphelisinin yakınları basına saldırdı
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Burdur'da 62 yaşındaki A.K., 14 yaşındaki E.H.'yi taciz ettiği, direnince kafasına tabancayla ateş ettiği iddiasıyla tutuklandı. Çocuk 1 ay komada kaldıktan sonra gözlerini açtı ve gerçeği anlattı. Adliyede zanlı yakınları gazetecilere saldırdı.

Burdur'da 14 yaşındaki erkek çocuğun intihar girişimi şüphesiyle yaralandığı olayda acı gerçek, çocuğun 1 ay kaldığı koma durumundan sonra gözlerini açması ile ortaya çıktı. 62 yaşındaki şahsın 14 yaşındaki çocuğu taciz ettiği, çocuğun bu duruma karşı direnmesi sonucu şahsın kafasına tabancayla ateş ettiği iddia edildi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan taciz şüphelisinin yakınları ise, adliyede gazetecilere saldırdı.

Olay, 8 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde Şeker Plajında meydana geldi. İddiaya göre, A.K. (62), aynı araçta bulunduğu E.H.'yi (14) taciz etti. E.H.'nin tepki göstermesi ve direnmesi üzerine A.K., araçta bulunan tabanca ile çocuğun kafasına ateş etti. A.K., ağır yaralanan çocuğu Burdur Devlet Hastanesine getirdi ve intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Ekipler tarafından bahse konu araç incelemeye alınırken A.K. ekipler tarafından gözaltına alındı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesi bulunurken A.K. isimli şahıs karakoldaki ifadesinin ardından 9 Mayıs günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Çocuk yaklaşık 1 ay komada kaldı

Olay sonrası bir süre Burdur Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören E.H. daha sonraki süreçte ileri tedavisi için Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Buradaki 1 aylık tedavinin ardından gözlerini açan E.H., alınan ilk ifadesinde A.K.'nın kendisini taciz ettiğini, direndiğinde kendisini silahla vurduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Şube ekipleri tarafından A.K. tekrardan gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından alınan ifadenin ardından A.K. adliyeye sevk edildi. Bu sırada taciz zanlısının yakınları, adliyede görüntü alan basın mensuplarının üzerine yürüdü. Gazetecilerin telefonunu alan saldırganlara polis müdahale etti.

Şüpheli A.K., "çocuğa karşı cinsel istismar" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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