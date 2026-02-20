Haberler

Burdur'da 1 milyon değerinde sahte altın sattılar, polisten kaçamadılar

Burdur'da 1 milyon değerinde sahte altın sattılar, polisten kaçamadılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da 1 milyon liralık sahte altın bozduran 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Müşteki, gerçek altın satışıyla kazanılan güven sonrası dolandırıldı. Emniyetin çalışmaları sonucunda şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Burdur'da 1 milyon liralık sahte altını bozdurarak kayıplara karışan 4 şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, elinde bulunan altınları bozdurmak istediğini belirten B.K. isimli şüpheli, M.A. isimli müşteki ile irtibata geçti. 27 Ocak'ta il merkezine gelen müşteki, şüphelilerle yüz yüze görüştü. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri bir miktar gerçek altını satarak müştekinin güvenini kazandı. İddiaya göre, daha sonra yüksek miktarda altın satışı yapacaklarını söyleyen şüpheliler, müştekiyi yeniden il merkezine çağırdı. 29 Ocak'ta tekrar gelen müşteki, 1 milyon TL karşılığında altın satın aldı. Ancak satın alınan altınların sahte olduğu ortaya çıkınca müştekinin şikayeti üzerine 'dolandırıcılık' suçu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı.

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen K.K., H.K., B.K. ve E.D. isimli şüpheliler, 18 Şubat'ta Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalanarak il merkezine getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım

'Türkiye' sorusuna cevabı alkış toplamıştı: Özgü Namal ilk kez konuştu
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı

Girdiği ladeste ne kadar kaybettiği ortaya çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım

'Türkiye' sorusuna cevabı alkış toplamıştı: Özgü Namal ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
MEB tartışılan bildiriyle ilgili harekete geçti! Suç duyurusu yolda

Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor