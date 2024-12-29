"Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen yeni yıl pazarı, sabah erken saatlerde bir şahsın saldırısına uğradı. Şahıs, "Burası şeriat ülkesi" diyerek stantlara, ışıklara, çadırlara ve masalara zarar verdi.

Saldırgan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline yönelik de tehditkâr ifadeler kullandı. Videoda şahsın "Bunların hepsini yıkacağız bir gün" diyerek anıtın ışıklandırmasına zarar verdiği görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği ve şahsın ifadesinin alınmasının ardından adli sürecin başlatılacağı bildirildi.