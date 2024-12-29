Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
Öcalan'ın 7 maddelik mesajında dikkat çeken Erdoğan ve Bahçeli detayı
Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
Karar okunurken duruşma salonunda dikkat çeken görüntü
Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti

"Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir şahıs "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan yeni yıl pazarına saldırdı. Işıkları söküp masalara ve çadırlara zarar veren şahıs daha sonra ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini işaret edip "Bu putların hepsini yıkacağız" diye bağırdı. Görüntüler infial yaratırken ihbar sonrası saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen yeni yıl pazarı, sabah erken saatlerde bir şahsın saldırısına uğradı. Şahıs, "Burası şeriat ülkesi" diyerek stantlara, ışıklara, çadırlara ve masalara zarar verdi.

Saldırgan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline yönelik de tehditkâr ifadeler kullandı. Videoda şahsın "Bunların hepsini yıkacağız bir gün" diyerek anıtın ışıklandırmasına zarar verdiği görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği ve şahsın ifadesinin alınmasının ardından adli sürecin başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
img

"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"
img

Reyting için bunu da yaptılar
500

Yorumlar (49)

Haber Yorumlarıfeyz bozan:

şeriat ülkesi arıyorsan git afganistana Suriyeye arabistana elini tutan yok sen Atatürke kurban ol

Yorum Beğen249
Yorum Beğenme190
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTheC:

Yılbaşı değil basbaya noel kutlanıyor artık CHP toplumu hristiyanlaştırmaya çalışıyor bence haklı bir tepki

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme235
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Bu şeriat isteyenlere tamam şeriat uygulansın desek. En büyük cezayı bunlar alır. Bebek, çocuk tecavüz, cinayet, hırsızlık dip boyu zaten. Nasıl kalkacaklar cezaların altından. hiç kendilerini düşünmüyorlar...

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme105
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGazi null:

Adam direkt Cumhurite,rejime ve Atatürke saldırıyor, bununen azından 20 yıl tutuklu kalması lazım, sen kimsinde milletin savaşarak kurdugu ülkenin rejimine Atztürke saldrıyorsun, ülkenin başındakiler bu rezilliği rejimi degistirmeyi amaçlayan şahsı görmüyorlarmı

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme72
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKimesterseni:

Yok iste arkadaslar adalet yok bu ulkede, kolluk kuvveti seyrediyor. Hadi bunu avrupa amerikada da yap demiyecem , git cinde japonyada korede yap sikiyorsa. Adam karokola gitti sabahina serbest kalmistir

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Şeriat nedir diye sorsan ne olduğunu bile bilemez. Ama ağızlarına dolamışlar. Hâlbuki şeriat Hz, Peygamber ve dört halifeden sonra şeriat hiç bir yerde uygulanmadı. Ne Emeviler, ne Abbasiler, ne de diğerleri şeriatı uyguladı. Şeriat kılıfı altında istedikleri kanunları uyguladılar ve ismini de şeriat koydular.

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Ağa:

Biraz şeriat ülkesi diyor ama kendi de sarhoş galiba

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSessiz ciglik:

Seriati hakkedecek toplum suan yeryüzünde yok. Cumhuriyetin100 yillik tarihinde sinifta kaldi ama bunu kabul etmeyen milyonlar var. En güzel elbise takva elbisesidir. Ama milyonlar serefi kravat takip süslü laf yapmakta aradi. Aziz nesini lafi geldi aklima Bir insan hem musluman hem laik olamaz.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımasteng aston:

Halkimi kirmizi ete ulastiricam diye soz verip milyonlarca sigir ithal eden reis sozunu tuttu.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelman:

en iyi ihtimal bir sarhoştur değilse bir maşa'dır yada bir aptaldır şuurlu bir müslüman bunu yapıp siyasal-zihinsel alevicileri havlatmaz.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Tüm 49 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha
Herkes sadece Balde'yi biliyordu! Wanda'dan Icardi'ye bir darbe daha
Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu
Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.