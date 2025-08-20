Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar

İzmir'de bir umumi tuvalette iki kişinin kokoreç hazırladığı anlar görüntülendi.

TUVALETTE KOKOREÇ HAZIRLADILAR

İzmir'de bir umumi tuvalette çekilen ve iki kişinin kokoreç hazırlarken görüldüğü görüntüler, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hijyen kurallarından tamamen uzak olan tuvalette kokoreç hazırlanmasını gözler önüne serdi. Görüntüler, özellikle sokak lezzetlerine ilgi duyan vatandaşlar arasında infiale yol açtı. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden ve çeşitli platformlardan yetkililere çağrıda bulunarak, bu skandal duruma müdahale edilmesini istedi.