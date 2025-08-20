Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar

Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de skandal görüntüler kaydedildi. İki kişi, umumi tuvalette kokoreç hazırlarken görüntülendi.

İzmir'de bir umumi tuvalette iki kişinin kokoreç hazırladığı anlar görüntülendi.

TUVALETTE KOKOREÇ HAZIRLADILAR

İzmir'de bir umumi tuvalette çekilen ve iki kişinin kokoreç hazırlarken görüldüğü görüntüler, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hijyen kurallarından tamamen uzak olan tuvalette kokoreç hazırlanmasını gözler önüne serdi. Görüntüler, özellikle sokak lezzetlerine ilgi duyan vatandaşlar arasında infiale yol açtı. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden ve çeşitli platformlardan yetkililere çağrıda bulunarak, bu skandal duruma müdahale edilmesini istedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir

CHP'den istifa eden başkanın sözleri AK Partilileri coşturdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yaa sabır diyeceğim ama bunlar çatlatır adamı ..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi camide tartışma yaratan görüntü

Tarihi camide skandal görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.