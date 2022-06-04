Bunalıma giren yaşlı önce adam evini yaktı, sonra balkondan atlayarak hayatına son verdi - Haberler

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Bunalıma giren yaşlı önce adam evini yaktı, sonra balkondan atlayarak hayatına son verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bunalıma giren yaşlı önce adam evini yaktı, sonra balkondan atlayarak hayatına son verdi Ölmek isterken tüm binayı yakacaktı Daireyi saran alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu Antalya'da iddiaya göre bunalıma giren yaşlı adam evinin üç noktasında yangın çıkardıktan sonra...

Bunalıma giren yaşlı önce adam evini yaktı, sonra balkondan atlayarak hayatına son verdi

Ölmek isterken tüm binayı yakacaktı

Daireyi saran alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu

ANTALYA - Antalya'da iddiaya göre bunalıma giren yaşlı adam evinin üç noktasında yangın çıkardıktan sonra balkondan atlayarak yaşamına son verdi. Alevlere teslim olan daire korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye olay, saat 14.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi, Kazımkarabekir Caddesi'ndeki bir apartmanın son katında meydana geldi. Rahatsızlığı bulunan 91 yaşındaki Cemal Hansu, eşinin evde bulunmadığı esnada dairesinin birkaç odasını ateşe verdikten sonra iddiaya göre 4. kat balkondan kendini boşluğa bıraktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının kısa sürede büyümesi ve tüm daireyi sarması üzerine çevredekiler büyük korku yaşadı. Daireden çıkan alevler nedeniyle yanan parçalar zemine düştü. Cemal Hansu'nun eşi yakınları tarafından binadan uzaklaştırıldı. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye yangını söndürdü. Beton zemine düşen Cemal Hansı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Hansu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Korku yaşayan vatandaşlar ise yangını endişeli gözlerle izledi.

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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