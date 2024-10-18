Bulun bu alçağı! Atatürk'e, Erdoğan'a ve Türk askerine ağır küfürler etti

Terör örgütü PKK destekçisi olduğunu ifade eden bir şahıs, canlı sohbet imkanı sunan bir mecrada katıldığı yayında Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk askerine küfürler savurdu.

"BULUN BU ALÇAĞI"

İstanbul'da yaşadığını ve yayında söylediklerinden dolayı korkmadığını ifade eden şahsın videosu kısa sürede viral oldu. Gönderinin altına yorum yapanlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne "Bulun bu alçağı" çağrısında bulundu.