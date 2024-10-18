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Bulun bu alçağı! Atatürk'e, Erdoğan'a ve Türk askerine ağır küfürler etti

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İstanbul'da yaşadığını ifade eden bir şahıs, sosyal medyadan açtığı canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk askerine ağıza alınmayacak küfürler etti. Kısa sürede viral olan videonun altına yorum yapanlar emniyeti de etiketleyerek "Bulun bu alçağı" çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK destekçisi olduğunu ifade eden bir şahıs, canlı sohbet imkanı sunan bir mecrada katıldığı yayında Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk askerine küfürler savurdu.

"BULUN BU ALÇAĞI"

İstanbul'da yaşadığını ve yayında söylediklerinden dolayı korkmadığını ifade eden şahsın videosu kısa sürede viral oldu. Gönderinin altına yorum yapanlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne "Bulun bu alçağı" çağrısında bulundu.

Bulun bu alçağı! Atatürk'e, Erdoğan'a ve Türk askerine ağır küfürler etti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan Politika İstanbul 3-sayfa Güncel Hukuk

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Yorumlar (2)

GÖKHAN UZUNALİ :

Öğleden sonra ki haberlerde görürüz ters kelepçesiyle kendisini

14
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Bozkurtlar Diriliyor:

Her devre bir kazıklı Voyvoda sart...

12
1
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