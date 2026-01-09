Haberler

Türkiye'ye sokulmak istenen 739 kilo esrar sınırda yakalandı
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırda yapılan kontrollerde 739 kilo esrar bulundu. Polonya vatandaşı sürücü gözaltına alındı, uyuşturucu maddenin değeri 6 milyon euroyu aşıyor.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafında yer alan Kapitan Andreevo gümrüğünde, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırda yapılan kontrollerde 739 kilo esrar ele geçirildi.

Haskovo Bölge Savcılığı'nın verdiği bilgilere göre, Polonya plakalı bir çekici ve yarı römorktan oluşan tır, çıkış yapan yük araçları güzergahında kontrole alındı. Polonya vatandaşı sürücü, Polonya ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye taşınan elektrikli süpürgelere ait belgeleri ibraz etti.

Burgas Gümrük Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince yapılan risk analizi sonrası araç detaylı aramaya sevk edildi.

Yükün içinden esrar çıktı

Detaylı kontroller sırasında, beyan edilen yük içerisinde 5 tahta sandık bulundu. Sandıkların içinde 626 paket halinde yeşil ot kütlesi tespit edildi. Yapılan saha testlerinde maddenin 739,210 kilo esrar olduğu belirlendi.

Değeri 6 milyon euroyu aşıyor

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucu maddenin adli değerlendirmelere göre 6 milyon 47 bin 233 euro değerinde olduğunu açıkladı. Bu yakalamanın, Bulgaristan-Türkiye sınırında gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olduğu ifade edildi.

Sürücü gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak 49 yaşındaki Polonya vatandaşı K.Sh. gözaltına alındı. Şüphelinin, yüksek riskli uyuşturucu maddeyi Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçirmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 72 saat süreyle gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde başlatılan soruşturma sürüyor. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
