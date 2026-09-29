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Bulgaristan'da Türk plakalı tırda 57 kilo 40 gram esrar ele geçirildi

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Bulgaristan'da Türk plakalı tırda 57 kilo 40 gram esrar ele geçirildi
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Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türk plakalı tırda 57 kilo 40 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun 466 bin 625 euro değerinde olduğu, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Bulgaristan'ın Türkiye'ye gitmek üzere gelen Türk plakalı bir tırda 57 kilo 40 gram esrar ele geçirildi.

Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye otomobil parçaları ve çelik ürünleri taşıdığı belirtilen Türk plakalı tır, Edirne Kapıkule karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı gümrük ekiplerinin risk analizi sonucu detaylı kontrole alındı. Gümrük memurlarının yaptığı incelemede, aracın yük bölümünde olağandışı yoğunluklar tespit edildi. Beyan edilen malların bulunduğu kutuların fiziksel kontrolü sırasında, içerisinde kuru yeşil ot bulunan 53 şeffaf poşet içerine preslenmiş polietilen paket bulundu. Yapılan saha incelemesinde paketlerin esrar içerdiği belirlenirken, uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 57 kilo 40 gram olduğu tespit edildi. Ele geçirilen esrarın adli sistemin ihtiyaçları doğrultusunda 466 bin 625 euro değerinde olduğu açıklandı.

Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde, soruşturmayı yürüten gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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