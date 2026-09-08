Bulgaristan’da 300 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Bulgaristan'ın Burgas kentinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 110 kilogram kokain ve 238 kilogram kenevir ele geçirildi. 300 kilogramı aşan uyuşturucu sevkiyatının, ön verilere göre Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığı değerlendirildi.

Bulgaristan Sınır Polisi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Burgas kentinde bir kamyon durduruldu. Araçta yapılan aramada çok sayıda paket içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 110 paket kokain ile 238 paket kenevir bulundu. Yapılan incelemelerde uyuşturucunun yaklaşık 110 kilogram kokain ve 238 kilogram kenevir olduğu belirlendi.

Uyuşturucunun rotası Türkiye

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, mevcut ön verilere göre uyuşturucu maddelerin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığının değerlendirildiği ifade edildi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev de uyuşturucu maddelerin güzergahlarına ilişkin verilerin takip edildiğini belirterek, özellikle Türkiye yönünde taşındığı değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma sürüyor

Operasyon kapsamında kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bulgaristan makamları, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Sınır Polisi ile diğer güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin artırılacağını ve operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Yetkililer, Türkiye bağlantısının soruşturma kapsamında değerlendirildiğini belirtirken, uyuşturucunun nihai varış noktasına ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı