Haberler

Bulgaristan’da 300 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Bulgaristan’da 300 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan’ın Burgas kentinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 110 kilogram kokain ve 238 kilogram kenevir ele geçirildi.

Bulgaristan'ın Burgas kentinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 110 kilogram kokain ve 238 kilogram kenevir ele geçirildi. 300 kilogramı aşan uyuşturucu sevkiyatının, ön verilere göre Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığı değerlendirildi.

Bulgaristan Sınır Polisi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Burgas kentinde bir kamyon durduruldu. Araçta yapılan aramada çok sayıda paket içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 110 paket kokain ile 238 paket kenevir bulundu. Yapılan incelemelerde uyuşturucunun yaklaşık 110 kilogram kokain ve 238 kilogram kenevir olduğu belirlendi.

Uyuşturucunun rotası Türkiye

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, mevcut ön verilere göre uyuşturucu maddelerin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığının değerlendirildiği ifade edildi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev de uyuşturucu maddelerin güzergahlarına ilişkin verilerin takip edildiğini belirterek, özellikle Türkiye yönünde taşındığı değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma sürüyor

Operasyon kapsamında kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bulgaristan makamları, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Sınır Polisi ile diğer güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin artırılacağını ve operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Yetkililer, Türkiye bağlantısının soruşturma kapsamında değerlendirildiğini belirtirken, uyuşturucunun nihai varış noktasına ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Şafak vakti 4 koldan operasyon! Onlarca şüpheliye işlem başlatıldı
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında

45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! Gözaltında
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için olay sözler! Bu ifadeler çok konuşulur
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Hakan?

Bu ne hal Hakan?
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

Binlerce öğrencinin beklediği sonuçlar açıkladı
Tamamlandığında Türkiye’de 3. dünyada ise deniz dolgusu üzerine inşa edilen 6. havalimanı olacak

Türkiye'de yalnızca 3 tane olacak! Dev yatırımda kritik aşama
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Bazı enerji tesisleri hedef alındı, yangın çıktı

Suudi Arabistan'a kritik saldırı! Enerji tesisleri hedef alındı
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi