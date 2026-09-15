Buldan’da yüzlerce kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma ekiplerinin uzun süreli takibi sonucu bir bağ evine düzenlenen operasyonda yüzlerce kök kenevir bitkisi ile satışa hazır yüksek miktarda kubar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde yetiştirdiği ve satışını yaptığı değerlendirilen A.B. takibe alındı. Yürütülen uzun süreli takip ve çalışmaların ardından ekipler, şüphelinin bağ evine operasyon düzenledi. Bağ evinde ve çevresinde yapılan aramalarda yüzlerce kök kenevir bitkisi ile satışa sunulmak üzere hazırlandığı değerlendirilen yüksek miktarda kubar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarının, Buldan'da gerçekleştirilen operasyonlar içerisinde tarihi nitelikte ve bugüne kadarki en yüksek miktarlardan biri olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı