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Buldan'da sağanak yağış nedeniyle devrilen traktör sürücüsü yaralandı

Buldan'da sağanak yağış nedeniyle devrilen traktör sürücüsü yaralandı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre.i, tarlasındaki işlerini bitirdikten sonra evine dönmek üzere yola çıkan Ali Dağcı (75) idaresindeki traktör, aniden bastıran yağmurun yolu kayganlaştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, savrularak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü Ali Dağcı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Dağcı'nın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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