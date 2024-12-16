Buldan'da Tır ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeki kamyonetin, U dönüşü için manevra yapmaya başlayan tırın dorsesine çarpması sonucu kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesinde Denizli-Manisa Karayolu Doğan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.K. idaresindeki 14 ACH 895 plakalı tırın U dönüşü yaptığı esnada, Manisa-Denizli istikametine giden R.K. idaresindeki 09 ZG 889 plakalı kamyonet tırın dorsesine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü R.K. ile yolcu olarak bulunan K.K. ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ